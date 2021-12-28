Avrupa'da omicron alarmı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte saatte ülkede 179 bin 807 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 326 bin 258'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 290 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 123 bin 188'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 405 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni önlemler dün duyurulmuştu

Fransa Başbakanı Jean Castex dün hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirleri açıklamıştı. Castex, evden çalışmanın haftada en az 3 gün zorunlu olacağını, ayakta konserler, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanacağını ve büyük toplanmaların iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırılacağını belirtmişti.

İngiltere

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.

Hastanedeki hasta sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttı

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 9 bin 546'ya yükseldi. Ülkede 3 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gören hasta sayısında en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, ayrıca hasta sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttığı ifade edildi.

Ek tedbir yok

Öte yandan İngiliz hükümeti yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 aşılamasına odaklandığını ve yeni yıla kadar yeni bir kısıtlama uygulanmasına gerek duyulmadığını söylemişti. Javid, ancak Ocak ayından itibaren verilere bakılarak gerekli görülürse ek kısıtlamaların getirilebileceğinin sinyalini vermişti.