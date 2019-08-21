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Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti

İtalya'da koalisyon ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaparak tetiklediği siyasi kriz sonucunda Başbakan Giuseppe Conte istifasını sundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:54
Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti

Senato'da hükümet kriziyle ilgili konuşan Başbakan Conte, oturumun bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümet krizine çözüm bulmak için istişareler Çarşamba günü başlayacak.

4 Mart 2018'de yapılan seçimlerin ardından geçen yıl Haziran'da kurulan Lig-5 Yıldız Hareketi koalisyon hükümetine Giuseppe Conte dışarıdan başbakan olarak atanmıştı. 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Conte bugün Senato'da yaptığı konuşmada, Lig lideri Salvini'nin 8 Ağustos'ta hükümet krizi çıkarması sonrası artık "bu hükümet tecrübesinin sona erdiğini" söyledi.

Conte, Senato'daki konuşması boyunca hemen yanında oturan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi çok sert şekilde eleştirdi. Conte, Salvini'yi "kişisel çıkarları" için kriz çıkarmakla suçladı, anketlerin Lig'in oy oranını yükselttiğini göstermesi nedeniyle Salvini'nin erken seçim istediğini söyledi.

Conte, "Seçimler demokrasinin özüdür" dediği anda Lig sıralarından alkış koptu. Conte, bu sözünü,"Ama her yıl yeniden seçime gitme çağrısı yapmak sorumsuzluktur" diye tamamladı ve Lig sıralarına dönerek "Haydi şimdi de alkışlayın" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:54
  1. Başbakan Conte
  2. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
  3. Giuseppe Conte

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