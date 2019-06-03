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Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya şampiyonluğuna hazırlıyor

- Yaklaşık 6 yıl önce başladığı bilek güreşinde, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Fatih Kamuz, son olarak Avrupa Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda elde ettiği birinciliklere Dünya Şampiyonası'nda da ulaşmak istiyor- Bedensel engelli genç sporcu Fatih Kamuz: "Önümüzde Dünya Şampiyonası var, zorlu bir süreç. Elimden geldiğince çok güzel hazırlanıp tekrar ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:05
Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya şampiyonluğuna hazırlıyor


ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Bilek güreşine yaklaşık 6 yıl önce başlayan milli sporcu Fatih Kamuz, Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem sol kolda elde ettiği birinciliklere, kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ulaşmayı hedefliyor.

Arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken bilek güreşine başlayan Fatih Kamuz (21), yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü spor hayatında birçok önemli başarıya imza attı.

Türkiye'de 8 birinciliğin ardından Avrupa şampiyonalarında 4, dünya şampiyonalarında ise 2 altın madalya kazanan, 2 kez de dünya üçüncüsü olan bedensel engelli genç sporcu, kasım ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Son olarak geçen ay Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisi 55 kiloda sağ ve sol kolda altın madalyaya uzanan Fatih Kamuz, başarılı grafiğini sürdürmek için aralıksız antrenman yaparak Romanya'da da Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.


- "Çalışmalarımın karşılığını madalyalarla aldım"


Engelli-engelsiz ayrımı yapılmadan düzenlenen organizasyonlarda kazandığı madalyalarla arkadaşlarının "demir bilek" yakıştırmasında bulunduğu Fatih Kamuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine bir arkadaşının yönlendirmesiyle 15 yaşında başladığını söyledi.

Lise öğrencisi olduğu yıllarda 1-1,5 aylık hazırlık sürecinin ardından Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve sağ kolda birincilik elde ederek ilk başarısına imza attığını anlatan milli sporcu, "Sonrasında devamı geldi. 2016'da sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu, sonra Avrupa ve dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Fatih, çalıştıkça başarılı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın Loutraki kentinde 21. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası yapıldı. Ben 55 kiloda, 21 yaş altı kategorisinde katıldım. Hem sağ hem sol kolda Avrupa şampiyonu oldum. Şampiyonaya hazırlanma sürecim zor oldu. Geçen sene ağır sıklet yarışmıştım, 72 kilodan kendimi 55 kiloya çektim. Güzel çalıştım ve çalışmalarımın karşılığını da madalyalarla aldım."


- "Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"


Fatih, kasım ayında Romanya'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Önümüzde Dünya Şampiyonası var, zorlu bir süreç. Elimden geldiğince çok güzel hazırlanıp tekrar ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Sporculuk hayatımda en büyük hedefim, çok şükür dünya şampiyonu oldum, bir sporcu dünya şampiyonu olduktan sonra olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak ister. Bilek güreşi sporu, olimpik ve paralimpik olursa ben olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum. Elimden geldiğince iyi hazırlanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hayalim olimpiyat şampiyonluğu."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:05
  1. Adana
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  4. madalya

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