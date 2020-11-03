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Otomotiv Avrupa’da bir ilk yaşandı! Otomobil severler şaştı kaldı
Otomotiv

Avrupa’da bir ilk yaşandı! Otomobil severler şaştı kaldı

Otomobil sektöründe bir ilk yaşandı. Avrupa’da satışı yapılan elektrikli-hibrit modeller dizel araçların satışı geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:46:00 - 2020-11-03 13:49:35
Avrupa’da bir ilk yaşandı! Otomobil severler şaştı kaldı

Otomotiv üreticilerinin katı emisyon kurallarıyla karşı karşıya kaldığı Avrupa'da bir ilk yaşandı. Hibrit ve elektrikli araç satışları ilk kez dizel araç satışlarını geride bıraktı.

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa'da toplam 1.3 milyon yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçlardan 327.800 tanesini hibrit (şarj edilebilir hibrit, hibrit, hafif hibrit) ve tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Buna karşılık dizel araç sayısının ise 322.400'de kaldığı belirtildi.

Yüzde olarak baktığımızda, 2020'nin Eylül ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 25,2'sinin hibrit ve tamamen elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Dizeller ise yukarıda da dediğimiz gibi yüzde 24,8 ile ilk kez elektrikli araçların gerisinde kaldı. Benzinli araçların pazardaki payı yüzde 47 ile hala oldukça yüksek fakat geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 59'du.

Hafif hibrit araçların Avrupa'da oldukça popüler olduğunu belirten Jato, daha spesifik olması açısından model özelinde de örnekler vermiş. Buna göre, Eylül ayındaki Ford Puma satışlarının yüzde 69'unu, Fiat 500 satışlarının ise yüzde 59'unu hafif hibrit versiyonlar oluşturmuş. Ayrıca Volkswagen'in yeni elektrikli hatchback modeli ID.3 sayesinde kayda değer bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor.

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