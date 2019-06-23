Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası - Türk sporcular, şampiyonanın son gününde 3 bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 3 bronz madalya elde etti. Faenza kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde serbest stil 45 kiloda Tolga Özbek, 71 kiloda Muhammed Halit Özmuş ve 92 kiloda Ömer Ağtaş bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.



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