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Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne doğru

- TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:"2019 EuroVolley, büyük bir organizasyon. Bu bir ekip işi ve bizim ekibimiz bu konuda çok tecrübeli"

06 Aralık 2018 Perşembe 23:35
Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne doğru


İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri (2019 EuroVolley) organizasyon toplantılarının beşincisi yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara Volley Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerden sorumlu asbaşkan Ahmet Göksu, yönetim kurulu üyesi ve organizasyon komitesi başkanı Nihan Karaçam Salkaya, genel sekreter Nihal İşçi, CEV Başkan Vekili Renato Arena ve organizasyon sorumluları katıldı.

Toplantıda, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenecek 2019 EuroVolley öncesinde organizasyon ve yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Mehmet Akif Üstündağ, TVF olarak çok sayıda önemli organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "2019 EuroVolley de büyük bir organizasyon. Bu bir ekip işi ve bizim ekibimiz bu konuda çok tecrübeli. Sayın Başkan Vekili Renato Arena daha önce birçok kez ülkemizde bulundu. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. CEV Başkanı Aleksandar Boricic ve CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm ekibime ve organizasyonumuzun diğer paydaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CEV Başkan Vekili Renato Arena ise şunları kaydetti:

"Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Avrupa Voleybol Konfederasyonu olarak biliyoruz ki Türkiye, organizasyonlar konusunda çok tecrübeli, geçmişte bunun birçok örneği var. Bugün burada Avrupa Şampiyonası öncesi, CEV olarak bizlerin görüşleri ve organizatör ülke olarak sizlerin fikirlerini alarak iyi bir organizasyon yapmak istiyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:35
  1. 2019 EuroVolley
  2. Avrupa Voleybol Konfederasyonu
  3. Türkiye Voleybol Federasyonu
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