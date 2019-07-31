Avrupa Üniversiteler Badminton Şampiyonası - Uludağ Üniversitesi, çift erkeklerde gümüş madalya elde etti



ANKARA (AA) - Avrupa Üniversiteler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Uludağ Üniversitesi, çift erkeklerde gümüş madalya kazandı. Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada Muhammet Enes Hallaç ve Muhammet Özdemir'den oluşan Uludağ Üniversitesi, çift erkekler finalinde Strazburg Üniversitesi ile karşılaştı. Müsabakayı 13-21 ve 16-21'lik setlerle 2-0 kaybeden Uludağ Üniversitesi, Avrupa ikincisi oldu.

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