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Aktüel Avrupa ülkesinin ilk insanlarından olanlar diğerlerinden farklı olarak sadece soğuktan ölmüş!
Aktüel

Avrupa ülkesinin ilk insanlarından olanlar diğerlerinden farklı olarak sadece soğuktan ölmüş!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 16:08:00 - 2023-08-17 16:23:30
Avrupa ülkesinin ilk insanlarından olanlar diğerlerinden farklı olarak sadece soğuktan ölmüş!

Yeni bir çalışma, Avrupa'nın ilk insanlarının yaklaşık 1,1 milyon yıl önce havanın aniden soğuması nedeniyle yok olduğunu ortaya koydu. Dikkat çekti.

Yeni bir çalışma, Avrupa'nın ilk insanlarının yaklaşık 1,1 milyon yıl önce havanın aniden soğuması nedeniyle yok olduğunu ortaya koydu.

Bulgulara göre o dönemde Avrupa'da ciddi bir sıcaklık düşüşü yaşandı. Bu da bölgeye gelen arkaik insan türü Homo erektus'un bir grubunun oradan sürülmesine veya ölmesine neden oldu.

University College London'dan paleoklimatolog Chronis Tzedakis ve ekibi, Portekiz kıyılarında okyanus tabanından toplanan deniz tortusunda soğumaya dair kanıtlar buldu.

Hem okyanus yüzeyinden hem de tabanından toplanan deniz planktonu kalıntılarındaki temel izotop analizleri de yaklaşık 1,1 milyon yıl önce ani bir soğumanın meydana geldiğini gösterdi. Kanıtlar, karasal bitki örtüsünden alınan polen taneciklerinin analiziyle de desteklendi.

Tzedakis, bugün ortalama 21 derece civarında olan Lizbon yakınlarındaki su sıcaklığının o dönemde 6 dereceye düştüğünü ifade etti.
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Daha önceden bilinmeyen bu soğuma muhtemelen kuzey buzunun güneye doğru ilerlemesinden kaynaklandı.

Tzedakis, gezegenin çok sayıda soğuk ve sıcak aşamadan geçtiğini ve yaklaşık 900 bin yıl önce bir buzul çağının zirveye ulaştığını belirtiyor.

Bu soğumanın daha erken de meydana geldiğine dair düşünceler olsa da hiç kanıt bulunamamıştı.

Araştırma ekibinden iklim bilimci Axel Timmermann, o dönemde insanların bu soğumadan nasıl etkileneceğine dair modeller oluşturdu.

Independent Türkçe'ye göre; Güney Kore'deki Temel Bilimler Enstitüsü'nde görev alan Timmermann, o dönemde havanın arkaik insanların hayatta kalamayacağı kadar soğuk olduğu sonucuna vardı.

Bu insanların fizyolojisi soğuğa uygun olmadığı gibi, yiyecek bitki ve et bulmada da zorlandıkları tahmin ediliyor.

Hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan makale, bu soğumanın, kıtadaki insan yerleşimine dair önceden bilinenlerle de örtüştüğünü yazıyor.

Bölgede toplanan fosiller ve taş aletler, Homo erectus'un Asya'dan Avrupa'ya 1,4 ila 1,8 milyon yıl önce geldiğini göstermişti.

Önceki çalışmalar ayrıca, 1,1 milyon yıl önce nüfusta keskin bir düşüş olduğunu düşündürüyordu.

 

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