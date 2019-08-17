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Avrupa ülkesini sarsan olay! Otel yangınında çok sayıda ölü var

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Odessa kentindeki bir otelde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Avrupa ülkesini sarsan olay! Otel yangınında çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
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