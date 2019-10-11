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Avrupa ülkesinden 'Patriot' tehdidi: İncirlik'teki füze savunma sistemini geri çekeriz

İspanya, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'ye ilginç bir tehditte bulundu. İspanya Dışişleri Bakanlığı, operasyona olan küstah tavrını ileri taşıyarak Adana’ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sistemini geri çekmeyi düşündüklerini duyurdu.

11 Ekim 2019 Cuma 00:06
Avrupa ülkesinden 'Patriot' tehdidi: İncirlik'teki füze savunma sistemini geri çekeriz

İspanya’nın, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekmekle tehdit ettiği belirtildi.

Pais gazetesine konuşan İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, Türkiye'nin hava savunması için Adana’ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresinin Aralık ayında sona ereceği hatırlattı. Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda İspanya’nın, Türkiye’deki Patriotlar’ın süresini uzatmanın hiçbir anlamı olmadığını NATO’ya bildireceği ifade edildi.

Madrid’in duruşunun tamamen AB’nin duruşuyla örtüştüğünü kaydeden kaynaklar, Suriye’de insani felakete yol açabilecek ve DAEŞ’e karşı mücadeleye zarar verebilecek bu operasyona derhal son verilmesi gerektiğini tekrarladı.

"Gündeme getireceğiz"

Daha önce İspanya Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, “Biz, barışsever operasyonlara katılıyoruz. Eğer askeri tırmanmayla tehdit edecek riskler olursa Türkiye’deki Patriotlar ile ilgili konuyu, bir karara varılması amacıyla NATO’da gündeme getireceğiz” diye açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:06
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