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Avrupa ülkesinde sigaraya yaş sınırı geliyor!

Belçika'da, tütün satışı yasağı sınırı 18'e yükseliyor. Bundan sonra 18 yaşın altındakilere sigara satan satış noktaları, 200 ile 2000 avro arasında cezaya çarptırılacak.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:09
Avrupa ülkesinde sigaraya yaş sınırı geliyor!

Belçika'da sigara yasaklarına ilişkin yeni düzenlemelere göre, 16 yaşından küçükler için uygulanan tütün satışı yasağına ilişkin yaş sınırı 18'e çıkarılacak.

Belçika medyasındaki haberde, kasımdan itibaren uygulanacak yeni düzenlemenin, tüm tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları kapsayacağı bildirildi.
Buna göre, 18 yaşın altındakilere sigara satan satış noktaları, 200 ile 2000 avro arasında cezaya çarptırılacak.

Belçika'da, Catholique de Louvain Üniversitesince 2013-2018'de yapılan araştırmada, 14 ile 16 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 18'inin "haftada en az bir kere", yüzde 12'sinin ise "günlük" olarak sigara içtiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:09
  1. Belçika
  2. sigara yasağı
  3. sigara yasağı genişliyor

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