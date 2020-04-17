Avrupa ülkesinde Sağlık Bakanı’nın yaptığı çıkış gündem oldu: Gerçek ölü sayısı 40 bin

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının, Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarından yaklaşık 2 kat fazla olduğunu savundu.

İspanya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında ikinciliğini ölü sayısında ise üçüncülüğünü sürdürüyor.

Ülkede son 24 saatte 585 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklandı.

Covid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının son üç gündür (15 Nisan'da 523, 16 Nisan'da 551 ve bugün 585) artış gösterdiği görüldü.

Veriler için yeni kriterler getirildi

Çin’in Vuhan kentinde ve ABD’de sayıların revize erilmesini ardından Fransa Sağlık Bakanlığı da salgın hakkındaki verilerde bir düzeltme yaptı. Covid-19 ile ilgili bilgileri günlük güncelleyen Sağlık Bakanlığı, bu konuda yeni kriterler getirerek düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Bakanlık salgında şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısını dün 19 bin 130 olarak açıklarken, bugünkü 585 artışın ardından 19 bin 715 olması gereken toplam sayıyı değiştirerek 19 bin 478 olarak verdi.

Covid-19 ile ilgili yürütülen sağlık çalışmalarının başındaki isim olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, yeni kriterlere göre yapılacak veri akışının tam olarak oturmasının 2-3 gün alacağını söyledi.

"Covid-19'dan ölenlerin gerçek sayısını bilmek çok zor, bunu öğrenemeyeceğiz." diyen Simon, salgının başlarında yüzde 40'larda olan günlük ölüm artış sayısının yüzde 3'lere indiğine vurgu yaptı.

Katalonya iki katı can kaybı açıkladı

Sağlık Bakanlığı daha sağlıklı verilere uluşmak için düzenleme yaptığını açıklarken, Katalonya - Katalonya özerk yönetimi iki gün önce cenaze kayıtlarını esas alarak yaptığı düzenlemenin sonucunda elde ettiği sayıları açıkladı.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının, Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarından yaklaşık 2 kat fazla olduğunu savundu.

Sağlık Bakanlığı, Katalonya'da şimdiye kadar 3 bin 752 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiğini duyururken, Katalonya özerk yönetimi bu sayıyı 7 bin 576 olarak verdi.

Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Katalonya'da 134 kişi salgından öldüğünü kayıtlara geçirirken, Katalonya özerk yönetimi bu sayıyı 479 olarak açıkladı.

Bakımevlerinde de sayılar tutmuyor

Bakanlıkla özerk yönetim arasındaki bu sayı tartışması yaşlı bakım evlerindeki ölümlerde de yaşanıyor.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin verilerine göre salgının başından bu yana bakım evlerinde ölen yaşlıların toplam sayısının 11 bin 300'den fazla olduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre ise bu kişilerin sadece yüzde 52'si Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 gündür 5 binin üzerinde

İspanya’da san 24 saatte saptanan yeni vaka sayısı ise 5 bin 252 oldu. Toplam vaka sayısı 188 bin 68'e ulaştı.

Vaka sayılarının son üç gündür 5 binin üzerinde seyretmesi dikkati çekerken, yetkililer, bunu, yapılan test sayısındaki artışa bağladı.

İspanya'da günlük PCR testi sayısı da 20 binlerden 47 bine çıkarıldı.

Bakanlığın yaptığı veri düzenlemesi sonucu taburcu edilen hasta sayısı da değişti. Dün 74 bin 797 olarak açıklanan toplam sayı bugün 72 bin 963'e düşürüldü.