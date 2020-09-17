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Dünya Avrupa ülkesi sıcak gelişmeyi duyurdu! 10 ülkeden binlerce asker geldi
Dünya

Avrupa ülkesi sıcak gelişmeyi duyurdu! 10 ülkeden binlerce asker geldi

'Rapid Trident 2020' askeri tatbikatı Ukrayna'nın Lviv bölgesinde 10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katılımıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:19:00 -
Avrupa ülkesi sıcak gelişmeyi duyurdu! 10 ülkeden binlerce asker geldi

Ukrayna yetkilileri ülkesinde yapılacak askeri tatbikatı duyurdu.

'Rapid Trident 2020' askeri tatbikatı Ukrayna'nın Lviv bölgesinde başladı. Tüm Tatbikata 10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katıldığı bildirildi.

Ukrinforum'un haberinde tatbikatın 25 Eylül’e kadar süreceğini belirtti.

4 bin askerin katıldığı tatbikatta zırhlı araçlar, askeri helikopterler ve uçaklar kullanılacak. Ordudan yapılan açıklamada tatbikat süresince vatandaşların alana yaklaşmama konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Tatbikatın açılışına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının stratejik hedef olduğu "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni bu hafta onayladığını hatırlattı.

Ayrıca Zelenskiy,  NATO üyeliği sürecini hızlandıracak reformların uygulanmasının önemini vurguladı.

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