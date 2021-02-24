Avrupa ülkesi kriz çıkartacak olay duyurdu! Ruslar, askerleri vurdu

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal eden Rusya destekli silahlı güçler, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Donbas bölgesini işgal altına alan Rus silahlı güçler, yürürlükte olan tam kapsamlı ateşkes anlaşmasına rağmen Ukrayna birliklerine saldırmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "22-23 Aralık 2020 tarihlerinde işgalci güçlerin en az 16 defa ateşkesi ihlal ettiği" bildirildi. Rus saldırıları sonucu iki gün içinde iki Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı aktarıldı.

Rus güçlerinin bombaatar, hafif silahlar, 82 mm ve 120 mm kalibrelik havanlar ve büyük kalibreli makineli tüfeklerle saldırdığı bildirildi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı