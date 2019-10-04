0553 313 94 23

Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti: Karşılık veririz

Amerika Birleşik Devletleri'nin AB ülkelerinin tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirme kararına İspanya'dan çok sert tepki geldi.

04 Ekim 2019 Cuma 23:20
Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti: Karşılık veririz

İspanya hükümeti, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu toplantısınının ardından Hükümet Sözcüsü İsabel Celaa ile Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas, ABD'nin ek gümrük vergisi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Celaa ve Planas, ABD'nin AB'ye ek gümrük vergisi uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uygulanırsa karşılığının verileceğini söyledi.

"Karşılık vereceğimiz"

Bakan Planas, "İspanya hükümeti ve AB, ABD ile bir ticaret savaşına başlamak istemiyor ama eğer başlatırlarsa buna karşılık vereceğiz ve tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız." şeklinde konuştu.Planas, havacılık sektörüyle ilgili ihtilaftan dolayı İspanyol tarım sektörünün ciddi şekilde etkilenmesini önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"14 Ekim'e kadar süre var"

İspanyol Bakan, olayla ilgili ABD ile AB'nin müzakere etmesi için 14 Ekim'e kadar zaman olduğunu, ek gümrük vergilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılabileceğini ifade etti. Hükümet Sözcüsü Celaa da "Müzakere süremiz var." diyerek vergilerin uygulanmaması için halen açık kapı olduğunu belirtse de ardından "Avrupa da büyük ve şu an bunu göstermesi gereken anlardan biri." görüşünü paylaştı. AB'nin Airbus üretimine yasa dışı destek sağladığına ilişkin ABD'nin yaptığı itiraz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haklı bulunarak, ABD'nin AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasına izin verilmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu yeni vergilerin 18 Ekim'de yürürlüğe gireceğini açıklayarak, bundan en çok Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin etkileneceği bildirilmişti.ABD, AB'den ithal edilen peynir, şarap, zeytinyağı ve süt gibi tarım ürünlerine yüzde 25, sivil hava araçları için de yüzde 10 gümrük vergisi öngörüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 23:20
  1. ABD
  2. İspanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti: Karşılık veririz
    1. Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti:..
    2. ABD ve BAE anlaştı! Orta Doğu'ya...
    3. MHP'den flaş açıklama! Semih Yalçın:..
    4. Jahovic şov yaptı! Yeni Malatyaspor..
    5. Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 ölü
    6. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında..
    7. Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı..
    8. Hakkari'de 2 terörist etkisiz
    9. Fenerbahçe- Antalyaspor maçı kaç kaç..
    10. CHP'li Başkan saldırıya uğradı
    11. Ahmet Davutoğlu cephesinden Devlet..
    12. Kaymakamlık sınavı ne zaman?
    13. Kaymakamlık sınavında kaç soru..
    14. Bakan Soylu açıkladı: Tavizsiz..
    15. Hatay'dan acı haber: Bir askerimiz şehit
    16. Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim..
    17. Fatih Erbakan, Erzurum ve Erzincan'a..
    18. İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan..
    19. İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde..
    20. Başımıza gelen musibetlerin nedenleri..
    21. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen kimdir?
    22. NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan..
    23. Gazeteci Nedim Şener kimdir? Nedim..
    24. Yargı skandalı haberimize hakimlerden..
    25. Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda..
    26. Güler, Milley ile görüştü!
    27. Milli Takım aday kadrosu belli oldu!..
    28. Wolkswagen kaç kişiye istihdam..
    29. Canlı yayına çıkmayan Fatih..
    30. Süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan:..
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Türkiye'nin olası askeri operasyonu öncesi ABD'den skandal hamle
    Türkiye'nin olası askeri operasyonu öncesi ABD'den skandal hamle
    Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?Nasıl bir telefon almalıyım?Telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?
    Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?Nasıl bir telefon almalıyım?Telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?