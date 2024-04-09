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Ekonomi Avrupa ülkelerini solladık! Yeşil enerjide devrim
Ekonomi

Avrupa ülkelerini solladık! Yeşil enerjide devrim

Yeniakit Publisher
2024-04-09 04:45:00 -
Avrupa ülkelerini solladık! Yeşil enerjide devrim

Yollarda 93 bin 973 elektrikli araç dolaşırken, geçen yıl 3 bin 81 olan elektrikli araç şarj noktası 17 bin 233'e çıktı. Bu rakamla Avrupa'ya büyük bir fark atıldı.

Türkiye genelinde emektrik araç şarj istasyonu sayısı bir yılda yaklaşık 6 kat arttı. Enerji piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2023 yılı başında Türkiye çapında 3.081 olan şarj noktası sayısı 17 bin 233'e çıktı. Bu şarj noktalarının (soket) 11 bin 412 adede AC (Yavaş), 5.821 adeti ise DC (Hızlı) olarak kuruldu. Verilere göre şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapının oluşumundan önce yalnızca 5 adet firmanın faaliyet gösterdiği şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 176 adet lisanslı şirket faaliyet gösteriyor.

AVRUPA'DAN İYİYİZ

EPDK'nın açıklamasına göre 2023 yılı başında Türkiye'de 14.552 adet elektrikli araç mevcut iken bugün itibarıyla bu sayı 93.973 adete ulaştı. Açıklamada "Elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması e-mobilite ekosisteminin gelişimi açısından olumlu bir gelişmedir. Ülkemizde soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5.4'tür. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 13.75 olup ülkemiz soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından oldukça iyi durumda bulunmaktadır" denildi.

2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Açıklamada "EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiştir. Orta baz senaryoda 2030 yılında 990 milyon dolar; 2035 yılında ise 2 milyar dolar civarında şarj ünitesi ve ekipman yatırımının gerçekleştirilmesi beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.
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2030'DA 142 BİNE ULAŞACAK

"Ülkemizde elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısı hızlı bir gelişim gösterirken bu gelişimin önümüzdeki yıllarda da devam edip etmeyeceği herkesin merak konusudur" denilen EPDK açıklamasında önümüzdeki yıllara ilişkin öngörede de bulunuldu. Çalışmadaki orta baz senaryoya göre 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1.3 milyon adet, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında elektrikli araç sayısının 3.3 milyon adet, şarj noktası sayısının 273 bin adet civarında olması öngörülüyor.

Açıklamada "Projeksiyon çalışmasında; yeni araç ihtiyacı, genç nüfus yoğunluklu nüfus artışı, otomotiv pazarı büyümesi, elektrikli araçlara ulaşımı artırıcı muhtemel teşvikler, kullanıcı endişelerinin giderilme hızı ve otomotiv üreticilerinde elektrikli teknolojilere dönüş hızı gibi parametreler dikkate alındı" denildi.

YARISI YEŞİL ENERJİ KULLANIYOR

EPDK açıklamasına göre elektrikli araçlara temin edilen elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği "yeşil şarj istasyonu" kavramı mevzuata eklendi. Hali hazırda faaliyet gösteren şarj istasyonlarının yaklaşık yarısı bu kapsamda hizmet veriyor. Açıklamada "Yeşil şarj istasyonlarının yanı sıra yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının da kurulması mümkün bulunmaktadır" denildi.

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