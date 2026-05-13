Avrupa tansiyon çok yüksek! Rusya'dan Wallace hakkında arama kararı
Rusya, eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace hakkında arama kararı çıkardı. Wallace, 2019-2023 yıllarında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti.
Rusya İçişleri Bakanlığının, eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace hakkında arama kararı çıkardığı bildirildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Wallace, Rusya Ceza Kanunu kapsamında arananlar listesine dahil edildi.
Eski İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Ceza Kanunu'nun hangi maddesine göre arandığına dair bilgi verilmedi.
Ben Wallace, 2019-2023 yıllarında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti.