Avrupa şampiyonu Wushu Milli Takımı yurda döndü



İSTANBUL (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda zirvede yer alan Wushu Milli Takımı, yurda döndü. Rusya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, Wushu Kung Fu Federasyonu yetkilileri ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Moskova'da 25 Nisan tarihinde başlayan ve 1 hafta süren turnuvaya 84 sporcuyla katılan Wushu Kung Fu Milli Takımı, organizasyonu 28 altın, 26 gümüş ve 18 bronz madalya ile tamamladı. Toplamdan 25 ülkenin katıldığı şampiyonada 72 madalya elde eden milliler, Avrupa şampiyonu oldu.

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