Avrupa şampiyonu güreşçi Soner Demirtaş evlendi





ANKARA (AA) - Avrupa şampiyonu mili güreşçi Soner Demirtaş, dünyaevine girdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soner Demirtaş, hayatını Kübra Bolat ile birleştirdi.

Çorum'un ardından memleketi Tokat'ta da düğün yapan Soner'i güreş camiası, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Düğün törenine, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Eroğlu, milli güreşçiye ömür boyu mutluluklar dileyerek, "O bizim medarıiftiharımız. Göğsümüzü kabartan çok değerli bir kardeşimiz. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın." ifadelerini kullandı.



Milli güreşçi Soner Demirtaş ise, "Düğünüme gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki güreş ailesi var." değerlendirmesinde bulundu.



