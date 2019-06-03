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Avrupa şampiyonları iftarda buluştu

2018 yılında gerek açık alan gerek salon hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımı sporcuları 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi iftarda buluştu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
Avrupa şampiyonları iftarda buluştu

2018 yılında gerek açık alan gerek salon hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımı sporcuları 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi iftarda buluştu.


7-10 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası ile Ukrayna’nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek olan Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Zeugma Park Cafe’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın sporculara verdiği iftar yemeğinde bir araya gelen şampiyonlar karşılıklı sohbet ederek gündemi ve katılacakları Avrupa Şampiyonasını değerlendirdi. Kulüp yöneticileri ve teknik heyetinde katıldığı iftar yemeğinde başkan Mehmet Kaplan sporcularla yakından ilgilenerek şampiyona öncesi başarılar diledi. Başkan Kaplan “Önümüzde gerek kulübümüz, gerek Gaziantep ve gerekse ülkemiz için önemli iki ayrı Avrupa Şampiyonası var. Sizlere bu güne kadar inanıp güvendiğimiz gibi bundan sonra da inanıp güvenmeye devam edeceğiz. Sizler bu kentin evlatlarısınız ve Türkiye Süper Lig kupalarının ardından bu kezde Avrupa Şampiyonluk kupalarını Gaziantep’e getireceğinize , Türkiye’ye kazandıracağınıza, şanlı bayrağımızı bir kez daha Avrupa’da gönlere çektireceğinize inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.


Yemekteki menüde sporcular için özel olarak hazırlanan bir birinden lezzetli yöresel yemekler ile ızgaraların yanı sıra yöreye ait tatlılar da yer aldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
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