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Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:07
Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:07
  1. Sivas
  2. Avrupa Birliği
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