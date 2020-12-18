Avrupa Parlamentosu, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yaptırım çağrısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Mısır'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yaptırım ve kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını istedi.



AP Milletvekilleri, "Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) aktivistleri özelinde Mısır'da kötüleşen insan hakları durumu" hakkındaki karar tasarısını kabul etti.

Tasarıda, Mısır'da insan hakları savunucuları, sivil toplum, gazeteciler, muhalifler, akademisyenler, avukatlar gibi birçok kişiye baskıların arttığı, insan hakları durumunun giderek kötüleştiği belirtilerek, EIPR'nin 3 yöneticisinin yabancı diplomatlarla görüştükleri için gözaltına alındıkları hatırlatıldı.

İhlalleri uygulayanlara yönelik bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi istenen tasarıda, şu anda tutuklu bulunan kişilerin akıbeti hakkında endişe duyulduğu vurgulandı.



Milletvekilleri, Mısır'a idam cezalarını durdurma çağrısı yaparak, AB üyesi ülkelerle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin tüm imkanlarını kullanarak bu ülkedeki insan hakları ihlallerine ve baskılara kararlı şekilde karşılık vermesini istedi.

AB'nin 7 Aralık'ta "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini" kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan milletvekilleri, AB ülkeleri ve Yüksek Temsilcinin insan hakları ihlallerinden sorumlu Mısırlı üst düzey yetkililere kısıtlayıcı tedbir uygulamayı düşünmeleri için de çağrıda bulundu.

Tasarıda ayrıca AB'nin Mısır ile ilişkilerinin derinlemesine ve kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi talep edildi ve Mısır'a yardımların kısıtlanması gerektiği belirtildi.

- "Ödül verilmemeli"

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosu, AB ve üye ülkelerin insan hakları ihlallerinden sorumlu liderlere ödül vermemesi gerektiğini hatırlatmaktadır." ifadesi yer aldı.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Paris ziyaretinde "Legion d'Honneur" nişanı verdiği ve bunun medyadan gizlendiği ortaya çıkmıştı.

AP milletvekilleri ayrıca Mısır'da muhalefetin baskı altında tutulmasında kullanılacak her türlü malzemenin ihracatının askıya alınmasına yönelik 2013 tarihli karara üye ülkelerin uyması gerektiğini vurguladı.



Mısır'a silah, izleme teknolojileri ve insan hakları savunucuları ile sivil toplum aktivistlerine karşı kullanılacak tüm malzemelerin satışlarının durdurulması da talep edildi.

EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara, yabancı diplomatlarla 3 Kasım’da "Mısır’daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle gözaltına alınmış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu. Mısırlı aktivistler daha sonra serbest bırakılmış ancak mal varlıklarına el koyulmuştu.