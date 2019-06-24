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Avrupa Oyunları’nda dördüncü gün geride kaldı

Avrupa Oyunları’nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kiloda şampiyon olarak Türkiye adına Minsk 2019’un ilk altın madalyasını kazandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
Avrupa Oyunları’nda dördüncü gün geride kaldı

Avrupa Oyunları’nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kiloda şampiyon olarak Türkiye adına Minsk 2019’un ilk altın madalyasını kazandı.


Avrupa Oyunları’nın dördüncü gününde milli sporcular atıcılık, badminton, boks, judo ve okçuluk dallarında mücadele etti. Milli judocu Mikail Özerler, ilk maçında Hollandalı rakibi Jesper Smink’i altın skorda yenerek bir üst tura yükseldi. Sırp rakibi Aleksandar Kukolj’u ipponla geçerek çeyrek finale çıkan başarılı sporcu, Azeri rakibi Mammadali Mehdiyev’i de altın skorla yenerek yarı finalde Rus Khusen Khalmuraev ile eşleşti. Dört dakikayı aşkın uzatma süresine sahne olan zorlu mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Özerler, finalde İsrail’den Li Kochman ile eşleşti. Rakibini altın skorda mağlup eden ay-yıldızlı sporcu, Minsk 2019’da Türkiye’ye ilk şampiyonluğunu kazandırdı.


Aynı sıklette Mert Şişmanlar, ilk maçında Sırp Nemanja Majdov’a ipponla mağlup olarak elendi.


Kadınlar +78 kiloda Sebile Akbulut, Alman Jasmin Kuelbs’e ipponla yenilerek elendi. Aynı sıklette Kayra Sayit de Portekizli Rochele Nunes’e kaybetti.


Atıcılıkta karışık takım trap elemelerinde mücadele eden Safiye Sarıtürk ve Yavuz İlnam, 5. olarak madalya karşılaşmalarına kalamadılar.


Badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti gruplarındaki ilk maçlarında Çekyalı rakiplerini 2-0 mağlup ettiler. Neslihan Yiğit ise ilk maçında Bulgar rakibi Linda Zetchiri’yi 2-0 ile geçti.



Mete Gazoz ilk 16’da


Milli okçu Mete Gazoz da İsveçli rakibi Ludvig Elof Erling Flink’i 6-0 yenerek ilk 16’ya kaldı.


Boksta son 16 turunda +91 kg’da Mücahit İlyas Gurgen, Hovhannisyan’a 3-2 yenildi. -57 kiloda Burcu Satı, İtalyan Alessia Mesiano’ya 3-2 kaybederken, günün son maçında -69 kiloda Necat Ekinci de Ukraynalı rakibi Yevhenii Barabanov’a 5-9 yenilerek oyunlara veda etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
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