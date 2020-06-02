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Spor

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic, hayatını kaybetti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:01:17 -
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic, hayatını kaybetti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Janez Kocijancic’in vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "EOC Başkanı Janez Kocijancic’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi’ne, EOC ve Olimpiyat Ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü ’Bloudek’e de layık görülmüştü.

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