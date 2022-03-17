Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışına yeşil ışık

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın varlık alımlarının azaltma planının Temmuz’da sonlandırılması gerektiğini, ardından yılın son çeyreğinde faiz artış ihtimalini gerçekçi bulduğunu söyledi.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 5.9 ile rekor kırmasının ardından AMB geçen haftaki toplantıda varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurmuş, varlık alım programının büyüklüğünü Haziran’da 20 milyar Euro’ya düşürme kararı almıştı.

Aynı zamanda Hollanda Merkez Bankası’nın Başkanı olan Knot enflasyonun en büyük endişe kaynağı olduğunu ve AMB’nin ilk iş olarak varlık alımını Temmuz’da 10 milyar Euro’ya düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra enflasyonla mücadele için bankanın faiz artışına hazırlanması gerektiğini belirten Knot faiz artırımının uygun olacağını belirterek “yılın son çeyreğinde faiz artışı gerçekçi bir beklenti. Ancak kesin değil.” yorumunu yaptı. Knot ayrıca bu yıl toplam 2 faiz artış ihtimalini dışlamadığını ancak enflasyon tahminlerinde daha fazla yükseliş beklentisi olursa bunun mümkün olacağını belirtti.