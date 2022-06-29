Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için açık kapı bıraktı



Simkus enflasyonda görünüm kötüleşirse Temmuz'da planlananın 2 misli faiz artışı olabileceğini belirtti.

Sinmkus temel senaryosunun mevkidaşı Martin Kazaks gibi Temmuz'da 25 baz puanlık faiz artışı olduğunu belirtti.

Portekiz'de verdiği bir mülakatta Simkus "Ancak eğer enflasyonda kötüleşme görürsek Temmuz için 50 baz puanlık faiz artışı da değerlendirilir. Enflasyon bu yüksek seviyelerde seyrederken ve daha geniş çapta hissedilirken para politikasını kararlılıkla normalleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı. Simkus enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi enflasyon verisi cuma günü açıklanacak. Haziran enflasyonun yüzde 8.5'e yükselmesi bekleniyor.

Dün konuşan AMB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonda kötüleşme olursa gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtmişti.