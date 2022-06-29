  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için açık kapı bıraktı
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için açık kapı bıraktı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus enflasyon görünümü kötüleşirse gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışı olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 11:19:00 -
Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için açık kapı bıraktı


Simkus enflasyonda görünüm kötüleşirse Temmuz'da planlananın 2 misli faiz artışı olabileceğini belirtti.

Sinmkus temel senaryosunun mevkidaşı Martin Kazaks gibi Temmuz'da 25 baz puanlık faiz artışı olduğunu belirtti.

Portekiz'de verdiği bir mülakatta Simkus "Ancak eğer enflasyonda kötüleşme görürsek Temmuz için 50 baz puanlık faiz artışı da değerlendirilir. Enflasyon bu yüksek seviyelerde seyrederken ve daha geniş çapta hissedilirken para politikasını kararlılıkla normalleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı. Simkus enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi enflasyon verisi cuma günü açıklanacak. Haziran enflasyonun yüzde 8.5'e yükselmesi bekleniyor.

Dün konuşan AMB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonda kötüleşme olursa gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23