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"Avrupa maçlarını iple çekiyoruz"

- Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz:"UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"- "Avrupa maçlarını iple çekiyoruz. Eleme maçlarından alnımızın akıyla çıkıp, turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz guruplara kalmak"- "Transfer çalışmaları, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın sunduğu rapor doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Malatyaspor için en iyisi neyse onu yapacağımızdan herkes emin olsun"

23 Haziran 2019 Pazar 11:10
"Avrupa maçlarını iple çekiyoruz"


MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Yeni Malatyaspor'da yönetim kuru üyesi Erdal Gündüz, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Erdal Gündüz, Yeni Malatyaspor'un yeni sezon hazırlıkları, UEFA Avrupa Ligi hedefleri ve transfer çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İkinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de adlarından söz ettirdiklerini belirten Gündüz, performanslarını hep daha yukarı çıkarma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Gündüz, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandıklarını hatırlatarak, "Bunun için çok mutluyuz. Malatya'da 16 yıl önce UEFA Kupası heyecanı yaşanmıştı. O özlemi de sona erdirmenin heyecanını yaşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Avrupa kupası maçları bizim için büyük ve önemli bir tecrübe olacak." dedi.


- "İyi bir kura çekimi yaptık"


Uzun ve zorlu bir sürecin ardından Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"Bu şehrimizin ve takımımızın başarısıdır. Birlikte daha iyi işlere imza atacağız. Malatyalılar bizi desteklediği müddetçe daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kuralar çekildi. İkinci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. İyi bir kura çekimi yaptık. İlk düşüncemiz, başarılı sonuçlarla gruplara kalmak. Orada da elimizden gelenin en iyisini yaparak ilerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz. Bunu da yine halkımızla, şehrimizle başaracağız. Evimizde oynayacağımız maçlarda taraftarımız stadı doldurduğu müddetçe başarılı olacağımızı biliyoruz. Daha önceki müsabakalarda bunu gösterdik."

İyi bir takım kurmaya çalıştıklarını aktaran Gündüz, "Yeni Malatyaspor denilince herkesin aklına, sahada tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecek. Avrupa maçlarını iple çekiyoruz. Eleme maçlarından alnımızın akıyla çıkıp, turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz gruplara kalmak." değerlendirmesinde bulundu.


- "En iyisi neyse onu yapacağız"


Erdal Gündüz, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi için planlamalarını yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarının devam ettiğini belirten Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer çalışmaları teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın sunduğu rapor doğrultusunda, tüm hızıyla sürüyor. Malatyaspor için en iyisi neyse onu yapacağımızdan herkes emin olsun. Eksik noktalarımıza iyi hamleler yaparak sahada 90 dakika mücadele eden bir takım oluşturacağız. Kulüp başkanımız Adil Gevrek, Sergen hocamız, Ali Ravcı, Burak Çakır, Suat Tekin, Gökhan Çelik ve Hakkı Çelikel'den oluşan transfer komitemiz, gece gündüz demeden, işlerini bir tarafa bırakıp, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. Yeni transferlerimizi kampa yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımıza ve transfer komitesindeki arkadaşlarıma bu zorlu görevde başarılar diliyorum. Başkanımız ve yönetimimiz en kısa sürede transfer konusunda güzel açıklamalar yapacaktır."


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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:10
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