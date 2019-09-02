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Avrupa liglerinde 'transferde son gün' hareketliliği yaşanıyor! Rebic Milan'a Andre Silva Frankfurt'a

Transferin son gününde Milan ve Eintracht Frankfurt arasında sıcak saatler yaşanıyor. Milan’ın Portekizli yıldızı Andre Silva’yı Frankfurt’a Almanya’ya, Alman ekibi Frankfurt’ta forma giyen Ante Rebic’in ise Milan yolunda olduğu söyleniyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:29
Avrupa liglerinde 'transferde son gün' hareketliliği yaşanıyor! Rebic Milan'a Andre Silva Frankfurt'a

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Milan, 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'e talip oldu. Eintracht Frankfurt'ta oynayan Hırvat futbolcu, İtalya'da Fiorentina ve Verona'da bir dönem forma giydi. Anlaşmada ayrıca Alman ekibi forması giymek isteyen André Silva da yer alacak.

Correa olmadı Rebic’e gidildi

Angel Correa için Milan ve Atletico arasındaki görüşmeler beklemede kaldı. İki takım arasındaki transfer görüşmeleri Andre Silva'nın durumunun netleşmesi ile her an gerçekleşebilir. Portekizli oyuncu Alman ekibine gitmeye sıcak bakarken, Frankfurt Milan ile görüşmelere devam ediyor. 

Tekrar İtalya olabilir 

Eintracht formasıyla 80 maçta 20 gol atan Rebic, hem ikinci bir forvet hem de sağ kanat olarak oynayabiliyor. Ante Rebic, İtalyan futbolunun yakından tanıdığı bir isim. 2013'te Fiorentina’nın Rnk Spalato takımından yaklaşık 5 milyon euroya transfer. Fiorentina’daki deneyimi pek iyi gitmeyen Rebic, olgunlaştığı Frankfurt'a transfer olmadan Leipzig ve Verona'ya kiralanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:29
  1. Ante Rebic
  2. Angel Correa

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