Avrupa Ligi'nin namağlupları

B Grubu'nda FC Salzburg, C Grubu'nda Zenit, D Grubu'nda Dinamo Zagreb, E Grubu'nda Arsenal, F Grubu'nda Real Betis, G Grubu'nda Villareal, H Grubu'nda Eintracht Frankfurt, K Grubu'nda Astana ve Dinamo Kiev ve L Grubu'nda Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta sonunda yollarına kayıpsız devam ettiler.

SALZBURG DOLUDİZGİN

B Grubu'nun namağlup lideri olan Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig'in konuğu oldu. Munas Dabbur'un 20'nci ve Haldar'ın 22'nci dakikalarda bulduğu gollerle Salzburg skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Leipzig ise 70'inci dakikada Laimer ve 82'nci dakikada Poulsen'in golüyle skoru 2-2'ye getirmesine rağmen son sözü 89'uncu dakikada Gulbrandssen söyledi. Gulbrandsen'in golüyle Salzburg, Almanya deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. 2'nci hafta mücadelesinde evinde İskoçya'dan Celtic'i konuk eden Salzburg henüz 2'nci dakikada Edouard'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen 55 ve 73'üncü dakikalarda Dabbur ile 61'inci dakikada Minamino'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

3'üncü hafta mücadelesinde Norveç'in Rosenborg takımını konuk eden Salzburg, Dabbur'un 34 ve 59'uncu dakikalarda attığı goller ve Wolf'un 53'üncü dakikada attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Minamino'nun hat-trick yaptığı 4'üncü hafta maçında Salzburg, Norveç deplasmanında 6'ncı,19'uncu ve 45'inci dakikalarda Minamino, 37'nci dakikada Gulbrandsen ve 57'nci dakikada Hovland'ın golleriyle Avusturya temsilcisi Rosenborg'u 5-2 mağlup etti. Rosenborg'un golleri ise 52'nci dakikada Adegbenro ve 62'nci dakikada Jensen'den geldi.

ZİRVE ZENİT'İN

UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından katılan Rus ekibi Zenit topladığı 8 puanla C Grubu'nun namağlup lideri. İlk hafta karşılaşmasında Danimarka deplasmanında Kobenhavn ile karşı karşıya geldi. 44'üncü dakikada Mak'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen Zenit, 63'üncü dakikada Sotiriou'nun golüne engel olamayınca Kobenhavn deplasmanından 1 puan ile ayrıldı. 2'nci hafta mücadelesinde 4 hafta sonunda zirve yolundaki en yakın rakibi olan Slavia Prag ile karşılaşan Zenit, 80'inci dakikada Kokorin'in golüyle 1-0 mağlup etti.

3'üncü hafta karşılaşmasında Zenit evinde Bordeaux'u ağırladı. 26'ncı dakikada Briand'ın golüyle 1-0 geriye düşen Zenit cevabı 41'inci dakikada Dzyuba ve 85'inci dakikada Kuzyaev ile vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı. 4'üncü hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında Bordeaux adına Kamano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Zenit, 72'nci dakikada Zabolotny'nin golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DİNAMO ZAGREB'TEN ZİRVEYE DEMİR

3 temsilcimizden biri olan Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Dinamo Zagreb 4 haftada topladığı 12 puanla namağlup zirvedeki yerini korudu. Gruba evinde Fenerbahçe'yi ağırlayarak başlayan Hırvat temsilcisi 16'ncı dakikada Sunjic, 27 ve 57'nci dakikalarda Izet Hajrovic ile 60'ıncı dakikada Olmo'nun golleriyle sarı lacivertli ekibi 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 47'nci dakikada Neustadter'den geldi. 2'nci maçında Anderlecht deplasmanına giden Hırvat ekibi 19'uncu dakikada Hajrovic'in penaltı golü ve 68'inci dakikada Gojak'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sonrasında Spartak Trnava ile 3'üncü hafta mücadelesinde karşılaşan Zagreb 64'üncü dakikada Gavranovic ve 77'nci dakikada Orsic'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Slovakya temsilcisinin tek golü 32'nci dakikada Ali Ghorbani'den geldi. 4'üncü haftada Spartak Trnva'yı evinde ağırlayan Dinamo Zagreb mücadeleden 22'nci dakikada Gojak, 36'ncı dakikada Kadlec'in kendi kalesine ve 79'uncu dakikada Orsic'in attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trnva'nın tek golü ise 63'üncü dakikada Chanturishvili'den geldi. Bu sonuçlarla birlikte Dinamo Zagreb 4 hafta sonunda topladığı 12 puanla son 32 takım arasına adını yazdırmayı garantiledi.

ARSENAL'DE TUR GARANTİ

E Grubu'nda yer alan İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Arsenal 3 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 10 puan ile namağlup son 32 takım arasında adını yazdırmayı garantiledi. Pierre-Emerick Aubameyang'ın 2 gol attığı ilk hafta mücadelesinde Arsenal evinde konuk ettiği Vorskla'yı 32 ve 56'ncı dakikalarda Aubameyang'ın attığı goller, 48'inci dakikada Welbeck ve 74'üncü dakikada Mesut Özil'in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk ekibin 2 golü ise 77'nci dakikada Chesnakov ve 90+3'üncü dakikada Sharpar'dan geldi.

2'nci haftada Azerbaycan deplasmanına giden kırmızı beyazlı ekip Karabağ karşısında 4'üncü dakikada Paspastathopoulos, 53'üncü dakikada Smith Rowe ve 80'inci dakikada Guendouzi'nin golleriyle 3-0 galip geldi. 3'üncü haftada grubun bir diğer güçlü ekibi Sporting Lizbon deplasmanına giden Arsenal Danny Welbeck'in 78'nci dakikada attığı tek golle Portekiz'den 3 puan ile ayrıldı. 4'üncü haftada Sporting Lizbon'u evinde ağırlayan Arsenal sahadan 0-0 berabelikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı.

REAL BETİS AVANTAJLI

F Grubu'nda yer alan İspanyol temsilcisi Real Betis 4 haftada aldığı 2 galibiyet 2 beraberlikle alatak topladığı 8 puanla grubun namağlup tek takımı. Ancak 2'nci ve 3'üncü sırada bulunan Milan ve Olympiakos topladığı 7 puanla İspanyol ekibinin hemen ardından zirve takibini sürdürüyor. Real Betis 1'nci hafta mücadelesinde Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaştı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

2'nci hafta mücadelesinde Real Betis, Lüksemburg ekibi Dudelange ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip sahadan 56'ncı dakikada Sanabria, 80'inci dakikada Celso ve 88'innci dakikada Tello'nun golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Milan'la San Siro'da 3'üncü hafta mücadelesinde karşılaşan Real Betis 30'uncu dakikada Sanabria ve 55'inci dakikada Lo Celso'nun golleriyle İtalyan ekibini 2-1 mağlup etti. 4'üncü haftada Milan'ı evinde ağırlayan Real Betis 12'nci dakikada Lo Celso ve 62'nci dakikada Milanlı Suso'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI VİLLARREAL

G Grubu'nda namağlup lider konumda bulunan İspanyol temsilcisi Villarreal 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. İlk hafta maçında evinde İskoç temsilcisi Rangers'ı ağırlayan Villarreal maçın henüz 1'inci dakikasında Bacca'nın golüyle 1-0 üstünlüğü sağladı. 67'nci dakikada Rangers, Arfield'ın golüyle durumu 1-1'e getirirken 69'uncu dakikada Moreno'nun golüyle Villarreal tekrar öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 76'ıncı dakikada Lafferty'den geldi ve Villarreal sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2'nci hafta mücadelesinde İspanyol ekibi, Rusya deplasmanında Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi. 13'üncü dakikada Ekambi ile öne geçen Villarreal'e Spartak Moskova 34'üncü dakikada Ze Luis'in penaltı golüyle cevap verdi.

Villarreal 49'uncu dakikada Fornals'ın golüyle tekrar öne geçti. 82'nci dakikada Ze Luis ile tekrar beraberliği yakalayan Rusya temsilcisi 85'inci dakikada ise Melgarejo'nun golüyle 3-2 öne geçti. Villarreal'e beraberliği getiren gol ise 90+6'ncı dakikada Santi Cazorla'nın penaltı golü oldu. 3'üncü hafta mücadelesinde Villarreal evinde konuk ettiği Rapid Vien'i 26'ncı dakikada Fornals, 30'uncu dakikada Ekambi, 45'inci dakikada Barac'ın kendi kalesine attığı gol, 63'üncü dakikada Raba ve 85'inci dakikada Moreno'nun attığı gollerle 5-0 galip geldi. Ardından 4'üncü haftada Rapid Vien deplasmanına giden İspanyol ekibi Viena'dan 0-0 beraberlikle döndü.

4x4'LÜK EINTRACHT FRANKFURT

H Grubu'nda 4'te 4 yaparak yoluna devam eden Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maçta 3'üncü dakikada Ocampos ile 1-0 öne geçen ev sahibi Marsiya'ya, Eintracht Frankfurt'tan cevabı 52'nci dakikada Torro ve 89'uncu dakikada Jovic verdi. Frankfurt ilk hafta mücadelesinde Marsilya'yı, Fransa'da 2-1 mağlup etti. Alman temsilcisi 2'nci hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Lazio'yu evinde ağırladı. 4 ve 90+4'üncü dakikalarda Da Costa, 28'nci dakikada Kostic ve 52'nci dakikada Jovic'in golleriyle Eintracht Frankfurt evinde Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

Konuk ekip Lazio'nun tek golü ise 23'üncü dakikada Parolo'dan geldi.3'üncü hafta mücadelesinde Alman ekibi sahasında Apollon'u 13'üncü dakikada Kostic ve 32'nci dakikada Haller'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 4'üncü haftada Apollon'a konuk olan kırmızı beyazlı ekip, 17'nci dakikada Jovic, 55'inci dakikada Haller ve 58'inci dakikada Gacinovic'in golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibi Apollon'un golleri ise 71'inci ve 90+4'üncü dakikada Zelaya'dan geldi.

ASTANA VE DİNAMO KİEV'DE ŞANSLAR EŞİT

K Grubu ilk hafta mücadelesinde Ukrayna'da karşılaşan Dinamo Kiev ve Astana sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 11'inci dakikada Tsygankov'un golüyle öne geçen Dinamo Kiev'e, Astana adına cevabı 21'inci dakikada Anicic verdi. 45+1'de Garmash ile tekrar üstünlüğü sağlayan Dinamo Kiev maçın son dakikalarında Murtazayev'in golüne engel olamayarak Astana ile 2-2 berabere kaldı. 2'nci hafta mücadelesinde Astana sahasında Rennes'i 64'üncü dakikada Zainutdinov ve 90+1'de Tomasov'un golleriyle 2-0 mağlup ederken Dinamo Kiev, Jablonec deplasmanında 2-2 beraber kaldı. 3'üncü haftada ise Jablonec deplasmanına giden Astana, 4'üncü dakikada Povazanec ve 11'inci dakikada Pedro Henrique'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Dinamo Kiev ise Fransa deplasmanında Rennes'i 21'inci dakikada Kedziora ve 89'uncu dakikada Buyalskiy'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. 4'üncü haftatada Rennes'i evinde ağırlayan Dinamo Kiev 13'üncü dakikada Verbic, 68'inci dakikada Mykolenko ve 72'nci dakikada Shaparenko'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Rennes'in tek golü 89'uncu dakikada Siebatcheu'dan geldi. Jablonec'i evinde konuk eden Astana sahadan 18'inci dakikada Henrique ve 88'inci dakikada Postnikov'un golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

CHELSEA TURLADI

L Grubu'nda 4 galibiyetle yoluna devam eden Chelsea ilk hafta karşılaşmasında Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaştı. 7'nci dakikada Willian'ın attığı golle Chelsea, PAOK deplasmanından 3 puanla döndü. İngiliz ekibi 2'nci haftada ağırladığı Vidi'yi 70'inci dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Loftus-Cheek'in hat-trick yaptığı 3'üncü hafta mücadelesinde Chelsea evinde BATE'yi 3-1 mağlup etti. Loftus-Cheek gollerini 2'nci, 8'inci ve 54'üncü dakikalarda kaydetti. Konuk ekip Bate'nin tek golü ise 80'inci dakikada Rios'tan geldi. 4'üncü haftada BATE deplasmanına giden Chelsea, Olivier Giroud'un golüyle 1-0 galip geldi.