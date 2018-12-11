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"Avrupa kulüpleri Altınordu'nun felsefesine odaklanıyor"

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge:"Avrupa kulüpleri yaptığımız ikili görüşmelerde futboldan çok kulübümüzün felsefesine odaklanıyorlar, buradan hareketle saha dışı kriterlerin ne kadar önemli olduğunu da bu sayede bir kez daha görmüş olduk"

11 Aralık 2018 Salı 10:15
"Avrupa kulüpleri Altınordu'nun felsefesine odaklanıyor"

İZMİR (AA) - Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, görüştükleri Avrupa kulüplerinin futboldan çok Altınordu'nun felsefesine odaklandığını bildirdi.

Orhunbilge, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen ay uluslararası platformda üç önemli görüşme gerçekleştirdiklerini, Fransa'da Lyon, Marsilya ve Montpellier yetkilileri ile kulübü tanıtıcı etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Bu görüşmelerin kulüp vizyonunu şekillendirmede önemli rol oynadığını, Marsilya Kulübünde akademi öğrencilerine kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için tiyatro dersleri verildiğini öğrenmelerinin kendileri için kazanım olduğunu aktaran Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Lyon, Marsilya ve Montpellier ziyaretlerinin, sıkı sıkıya sarıldığımız 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermesi açısından bizleri çok mutlu ettiğini ifade etmeliyiz. Özellikle şunu net olarak gördük ki, Avrupa kulüpleri, yaptığımız ikili görüşmelerde futboldan çok kulübümüzün felsefesine odaklanıyorlar, buradan hareketle saha dışı kriterlerin ne kadar önemli olduğunu da bu sayede bir kez daha görmüş olduk."

Orhunbilge, bünyelerine kattıkları Niğde Anadolu Futbol Kulübünde "Şimdi okullu olduk” sloganıyla açtıkları futbol okullarında kısa sürede 230 öğrenciye ulaştıklarını belirterek, "Anadolu’nun bu bereketli toprakları üzerinde yeşeren filizler, yarınımız olacak, onlara gözümüz gibi bakıyor ve gelişimlerini dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:15
  1. Altınordu
  2. altyapı
  3. Avrupa

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