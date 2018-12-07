Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - 25. Avrupa Kros Şampiyonası, 9 Aralık Pazar günü Hollanda'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, son dört yılda 20 kez podyuma çıkan Türkiye, şampiyonada kendi madalya rekorunu kırmak için mücadele edecek.

Federasyon başkanı Fatih Çintimar, şampiyonanın Tilburg kentinde yapılacağını hatırlatarak, "25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekipten büyük başarı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kenya'da geçirdikleri başarılı bir kamp döneminin ardından Hollanda'ya gideceklerini aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"2016 yılında takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Geçen yıl ise madalya sıralamasında ve puan klasmanında ikinci olan milli takımdan bu yıl da zirve bekliyorum. Gençlerimiz çok iyi durumda. Büyüklerde son üç yıldır zaten şampiyonluğu kaptırmıyorduk. Bu yıl hedefimiz gençlerde de podyumda yer alıp, yedi madalyanın üzerine çıkmak."





- Son 4 yılda 20 madalya





Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonaları'nda bugüne kadar 38 kez podyumda yer aldı.

Milli takımlar, 1994 yılından bu yana düzenlenen şampiyonalarda elde ettiği 38 madalyadan, 20'sini son 4 yıl içinde kazanmıştı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda piste çıkacak Türk sporcular şunlar:

20 Yaş Altı Erkekler:

Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir

20 Yaş Altı Kadınlar:

Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl

23 Yaş Altı Kadınlar:

Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan

23 Yaş Altı Erkekler:

Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz

Büyük Erkekler:

Polat Kemboi Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus

Büyük Kadınlar:

Yasemin Can, Tubay Erdal, Özlem Kaya