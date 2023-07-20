Avrupa krize girdi! Resmen Türkiye'nin kapısına dayandılar!

Kuraklık, Avrupa'daki zeytin ve zeytinyağı üretimini tehdit ediyor. Portekiz, İtalya ve İspanya'da üretim düşerken, Türkiye'de ise bu yıl zeytin ve zeytinyağı üretiminden tarihi rekor bekleniyor.

Türkiye, üretim ve ihracatta yeni stratejilerle pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

Zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolarlık rekoru kırmaya çok yaklaşan Türkiye, katma değerli üretim ve satışa odaklandı.

Kuraklık nedeniyle Avrupa'daki zeytin ve zeytinyağı sektöründe sorunlar yaşanıyor.

İSPANYA'DA ÜRETİMİN BEKLENTİNİN ALTINDA

Dünyanın en büyük zeytin üreticisi İspanya'da üretimin aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl da beklenenin altında kaldı.

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Böylece Avrupa'da fiyatlarda artış beklentisi doğdu.

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Kuraklık nedeniyle başta İspanya olmak üzere Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kriz yaşanırken gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Türkiye oldu.

YENİ TEDBİRLER

Türkiye de yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yeni tedbirleri uyguluyor.

20 CENT KARŞILIĞI TÜRK LİRASI KESİNTİSİ UYGULANACAK

Bu kapsamda dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlaması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türkiye Lirası kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

PAZARDA GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2022'de zeytin üretiminin yıllık yaklaşık yüzde 71 artışla 2 milyon 976 bin 654 ton olduğunu, zeytinyağında da yıllık yüzde 79 artışla 421 bin 717 tonun görüldüğünü ve bu rakamların tüm zamanların rekoru olduğunu açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldiği belirtilmişti.

TÜRKİYE BU YIL TARİHİ REKOR BEKLİYOR

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, İspanya ve İtalya'nın dünyanın en büyük zeytinyağı tedarikçisi ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Rekoltelerinin düşük olması nedeniyle oradaki kooperatifler mallarını satmıyor, sektöre arz etmiyor. Dolayısıyla sektör de dünya pazarından tedarik etmeye çalışıyor. İspanya, küresel ısınmadan bizden daha çok etkilendi. Geçen yıl Türkiye ve Yunanistan şanslıydı. Zeytinyağında çok iyi üretim gerçekleştirdik. İhracatımız ve çiftçinin gelir seviyesi arttı. Geçen yılki ihracatımız tüm yıl boyu 55 bin tondu, bu yıl 8 ayda 135 bin tona ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 150 bin ton ihracatı çok rahat tutturacağız. Türkiye bu yıl zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolar hedefi koydu ki buna da çok rahat ulaşacağız. Tarihi rekor olacak. İspanya, Japonya ve Çin'e satış yapamıyor. ABD bizim ikinci pazarımız. İspanya'nın çıktığı boşlukları yavaş yavaş biz dolduruyoruz, bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Oradaki kıtlık ve azalmadan dolayı biz ihracatımızı ve gelirlerimizi artırdık.