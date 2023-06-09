Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye hadsiz tehdit! PKK'lı teröristleri bırakmazsak...

Avrupa Konseyi seçim sonrası hezimete uğradı. Türkiye için karanlık emelleri olan Avrupa Konseyi emeline ulaşamayınca skandal bir tehditte bulundu. Türkiye'ye, terör suçundan cezaevinde bulunan Demirtaş ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde üyelikten ihraç tehdidinde bulundu.

Türkiye’de tarihi seçimler geride kalırken, muhalefet kadar Türkiye için karanlık planları olan ABD, Avrupa da bir hayli bu duruma üzüldü. Bu durumu hazmedemeyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye küstah bir tehditte bulundu.

ÜYELİKTEN İHRAÇ TEHDİDİNDE BULUNDULAR

Komite, Osman Kavala’nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceği, Selahattin Demirtaş içinse Kavala’da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceğini açıkladı.

TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, 5-7 Haziran’da, AİHM hükümlerine üye ülkelerin uymasını denetlemek adına yaptığı toplantılarla ilgili aldığı kararlar konusunda bir açıklama yaptı.

Daha önce Kavala ile ilgili “ihlal süreci” başlatan ve AİHM’den aldığı ihlal sürecinin devamıyla ilgili mütalaanın ardından iş insanın serbest bırakılması için Türkiye’ye uyarılarını yineleyen Bakanlar Komitesi’nin son kararında, Ankara’ya yönelik taleplerin artırıldığı görüldü.

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TÜM SEÇENEKLER GÜNDEMDE

Konuyla ilgili euronews’e bilgi veren Avrupa Konseyi’nden isminin açıklanması istemeyen bir yetkili, son kararının dil olarak daha öncekilerden daha sert olup, sekreteryanın tekliflerine göre üyelikten atılma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin Ankara için artık gündeme gelebileceğine işaret etti.