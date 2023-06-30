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Dünya Avrupa karışıyor! Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis sokağa indi
Dünya

Avrupa karışıyor! Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis sokağa indi

Yeniakit Publisher
2023-06-30 07:31:00 -
Avrupa karışıyor! Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis sokağa indi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de şehir merkezinde bazı yerlerde olaylar çıktığı ve polisin büyük bir grupla sokağa indiği bildirildi.

Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından ateş edilerek öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ederken Belçika’da da benzer olayların çıktığı bildirildi. Ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlere göre

Brüksel’in şehir merkezinde bulunan Anneessens hafif raylı sistem durağı etrafında bir grup genç tarafından karton yığınlarının ateşe verildiği, bir aracın da bu esnada yanmaya başladığı, bunun üzerine başkent polisinin büyük bir ekiple bölgeyi ablukaya aldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak basına bilgi verdiği bildirilen Bruxelles-Capitale/Ixelles asayiş bölgesi sözcüsü Ilse Van de Keere’in yaşanan olayların Fransa’daki olaylar sonrasında sosyal medyada yapılan yoğun çağrılar sonucu başladığı ve polisin şu ana kadar en az 10 kişiyi gözaltına aldığını belirttiği aktarıldı.

Brüksel’de yaşanan hareketlilik üzerine yoğun güvenlik önlemleri alan polisin olası bir gerginliği önlemek için yoğun bir şekilde sokaklarda olmaya devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Brüksel Bölgesi toplu ulaşım işletmesi STIB’in olası risklere karşı Anneessens durağı ve çevresinde otobüs ve tramvay seferlerini durdurduğunu duyurdu. Şu ana kadar olaylar kapsamında bir otomobilin yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.
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Yorumlar

İnsan haklarına dikkat edin fransa

Bizde bir olay olunca öyle derlerdi Avrupalılar bizde diyelim ayrıca Avrupa severlere de gidin Avrupa'ya gidin ne olduğunu demokrasiymis Avrupa'da boş laflar

Avrupa'da secilen

Türk asıllı milletvekillerinden bir kelime duyamazsiniz polis terirunden Avrupa'da ha seçilen milletvekillerinin yüzde 90 i alevi Süryani kurt asillidur niye türk isimlerini kullanırlar hala anlamadim
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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