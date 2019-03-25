Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru





ANKARA (AA) - Romanya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek şampiyonada 10 kadın milli sporcu mindere çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek kadın güreşçiler şunlar:

Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Elif Yanık (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (59 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Aslı Demir (65 kilo), Merve Pul (68 kilo), Buse Tosun (72 kilo), Yasemin Adar (76 kilo)





- Kahraman: "Yeni bir tarih yazmak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, son dönemde kadın güreşinde büyük başarıların elde edildiğine dikkati çekti.

Kahraman, Romanya'ya yeni bir tarih yazmak için gideceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık son hazırlık kampını gerçekleştiriyoruz. Romanya'da mücadele edecek kadromuzu da belirledik. Son yıllarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Bu şampiyonaya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlayıp ardından Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotalarını almak istiyoruz. Kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Artık tek hedefimiz olimpiyat şampiyonları çıkartmak."