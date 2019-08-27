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Avrupa Güney Gözlemevinin açıklaması Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti.

27 Ağustos 2019 Salı 11:41
Avrupa Güney Gözlemevinin açıklaması Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

"Science Alert" internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 katı 3 kayalık öte gezegen keşfetti.

Araştırmada, düşük kütleli cüce bir yıldızın yörüngesinde bulunan Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegenlerin, bir turu 3 ila 13 günde tamamladığı belirtildi.

İspanya'nın Barcelona kentindeki Uzay Bilimleri Enstitüsünden araştırmanın yazarlarından Ignasi Ribas, bu keşfin kayalık öte gezegenlerle ilgili bilgi sahibi olma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:41
  1. Avrupa Güney Gözlemevi
  2. dünya
  3. ESO
  4. öte gezegen
  5. Anadolu Ajansı

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