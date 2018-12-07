THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avrupa Futbolunda şike depremi! 30 takım, 20 hakem...

Ukrayna Futbolu, şike depremiyle sarsıldı. Ülkede 30 takım ve 20 hakem hakkında soruşturma başlatıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 20:20
Avrupa Futbolunda şike depremi! 30 takım, 20 hakem...

Ukrayna'da şike depreminde 20 hakem, soruşturma kapsamına girdi.

Ukrayna'da şike dalgasında yeni gelişmeler yaşandı. Alt liglerde maç yöneten 20 hakem, şike soruşturmasına dahil oldu.

Ekim ayında da 11 hakem, şike yaptıklarını kabul ettikten sonra futboldan men edilmişti.

30 takımın sorşturması sürüyor

Ukrayna'da süren şike soruşturmasında, aralarında 1. Lig'de de mücadele eden takımlar dahil olmak üzere 30 takımın adı geçiyor.

Kiev, Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Odessa, Sumy, Lviv, Kharkov, Nikolaev ve Chernihiv şehirlerinde şike araştırmaları yapıldığı ve kısa bir süre içinde 30 hakem için karar verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:20
  1. Ukrayna
  2. şike depremi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne mutluysa çocuk da mutlu
    1. Anne mutluysa çocuk da mutlu
    2. Tapu dolandırıcılarına tutuklama
    3. MHP'den flaş açıklama! '51 ilde..
    4. ITC meclisteki hükümet kurma..
    5. Klima tehdidi
    6. "ABD Münbiç'te 'bazı adımlar' için söz..
    7. Erdoğan talimatı vermişti... Ve..
    8. Birbirlerinden şikayetçi olan komşular..
    9. Koğuş yangınında şehit olan..
    10. Denizli'de öğretim görevlisi evinde..
    11. Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından..
    12. Köpeklerini korumak isterken..
    13. Gelinlikler ormanlık alanda bu halde..
    14. Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
    15. Alışveriş bağımlısı olabilirsiniz
    16. Avrupa Futbolunda şike depremi! 30..
    17. Tefecinin kasasında teröristbaşı..
    18. Brezilya'da banka soygunu girişimi
    19. Bambu kıymete bindi
    20. ABD'den 'gözlem noktası' açıklaması!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"