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Avrupa futbolunda dengeler değişecek! İşte Mourinho'nun yeni takımı

İngiliz devi Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho ile ilgili Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek bir iddiada bulundu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Mourinho, Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in başına geçecek.

23 Ekim 2018 Salı 23:40
Avrupa futbolunda dengeler değişecek! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Manchester United'ın formsuz gidişatında en büyük aktör olarak görülen Jose Mourinho ile ilgili İspanyol medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

El Pais'in haberine göre; Real Madridli yetkililer, Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından Mourinho ile çalışmak istiyor. Hatta iddia o ki, kısa zaman içinde kendisi ile görüşme gerçekleştirilecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Madridli yetkililer, Manchester United'ın son olarak oynadığı 2-2 berabere kaldığı Chelsea mücadelesi sonrası basına "Kontratımın sonuna dek burada kalmak istiyorum" diyen Mourinho'yu İspanya'ya getirmekte kararlı.

Ramos, Marcelo ve Carvalhal soru işareti

Madrid kulislerinde dolaşan bu bilginin ardından Sergio Ramos, Marcelo ve Dani Carvalhal'ın bakış açılarının pek iyi olmadığı ve kendisi ile "Kırılgan bir ilişki"ye sahip oldukları aktarıldı. Ancak, İspanyol devinin yöneticileri bu durumu pek umursamıyor.

(Sporx)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:40
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  2. jose mourinho
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