Avrupa Curling Şampiyonası
B Klasmanı'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, İspanya'yı 6-4 yendi21 Kasım 2018 Çarşamba 23:19
İSTANBUL (AA) - Estonya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, İspanya'yı 6-4 mağlup etti.
Başkent Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlarda yarı finali daha önce garantileyen Türkiye, İspanya'yı 6-4'lük skorla geçerek grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyete ulaştı.
Milliler, grupta Macaristan'ı 7-4, İngiltere'yi 9-6, Slovakya'yı 8-4, Polonya'yı 9-4, Slovenya'yı 10-5 ve Litvanya'yı 11-3 yendi. Türkiye, tek mağlubiyetini ev sahibi Estonya karşısında 7-6'lık skorla yaşadı.
Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçını yarın Norveç ile yapacak.
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