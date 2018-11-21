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Avrupa Curling Şampiyonası

B Klasmanı'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, İspanya'yı 6-4 yendi

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:19
Avrupa Curling Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Estonya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, İspanya'yı 6-4 mağlup etti.

Başkent Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlarda yarı finali daha önce garantileyen Türkiye, İspanya'yı 6-4'lük skorla geçerek grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyete ulaştı.

Milliler, grupta Macaristan'ı 7-4, İngiltere'yi 9-6, Slovakya'yı 8-4, Polonya'yı 9-4, Slovenya'yı 10-5 ve Litvanya'yı 11-3 yendi. Türkiye, tek mağlubiyetini ev sahibi Estonya karşısında 7-6'lık skorla yaşadı.

Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçını yarın Norveç ile yapacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:19
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