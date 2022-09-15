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Dünya Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı
Dünya

Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransız gazetesi Le Monde'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla Avrupa Birliği'nin son umudu olan Al Sani, ülkesinin Rus gazına alternatif olabileceğini düşünenlerin yanıldığını söyledi. Sani sözlerinin devamında, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 17:53:00 -
Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı

Rusya'nın AB'ye gaz akışını büyük oranda durdurmuştu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Avrupa, yeni gaz kaynakları aramaya başladı. Avrupa özellikle alternatif olarak Körfez ülkelerinin kapısını çalarken burada ön plana çıkan ülke Katar oldu. Fakat Katar Emiri'nin son açıklamaları AB tarafında pek de hoş karşılanmayacak.

"Avrupa'nın yaptırımları işleri karmaşık hale getirdi"

Al Sani, Rusya ile Avrupa arasındaki doğalgaz krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların işleri daha da karmaşıklaştırdığını savunan Al Sani, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

"Rusya'nın alternatifi değiliz"

Al Sani, enerji ve gaz konusunda ise Asya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji ihraç ettiklerini ve ilerleyen yıllarda da bu ülkelere gaz ihraç etmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya için işleri karmaşık hale getiren yaptırımlar konusuna dikkatli yaklaşmak gerektiğini, Avrupa kıtasına gaz tedarikinde yaşanan kesintinin sebep olduğu sorunlardan herkesin etkilendiğini işaret etti.

 

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Yorumlar

ata

ya ekmek olmuş 7 avro alamanya.da... fırınlar teker teker kepenk indiriyor.... burda da dert ev mi alsak dükkan mı??? kemalin derdi de seçimi bir an önce kazasız belasız atlatıp genel merkez saltanatına devam etmek... ne gam... yani reis dümende. millet rahat. bakmayın kimse güzel olacak saçmalıklarına, altı artı bir gülünçlüğüne oy falan verip gaz ekmek peşinde koşmak istemez... reisin yeni dönemi hayırlara vesile olur inşallah...
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