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Aktüel Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Aktüel

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:46:31 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'ye ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakerelerde "anlaşma olabileceği" mesajının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 artışla 396,08 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 artarak 6.570,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52 değer kazanarak 13.565,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31'lik artışla 5.547,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23’lük yükselişle 21.986,52 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,21’lik yükselişle 1,218 seviyelerinden işlem gördü.

Noel tatili öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve buna paralel uygulanmaya başlanan ek kısıtlamaların ekonomideki toparlanmaya olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin endişeleri artırmasına karşın, İngiltere ile AB arasında devam eden müzakerelere yönelik olumlu haberlerle Avrupa borsalarında endeksler pozitif bir seyir izledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var." dedi.

AB açısından bu yılın "tamamlanmamış işinin" İngiltere ile müzakereler olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, ekiplerin gece gündüz çalışmaları sürdürdüğünü anımsattı.

Brüksel'de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Brexit müzakereleri hakkında açıklamalarda bulunan Von der Leyen, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın, Avro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisi ve tahminlerden çok iyi gelen PMI verileriyle Avrupa borsalarının bugün alıcılı seyrettiğini söyledi.

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