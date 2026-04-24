  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika! İran: Dışişleri Bakanı Arakçi bugün İslamabad'a gidiyor! Bakan Gürlek’ten kararlılık mesajı… “Kamuoyunu derinden yaralayan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içindedir” MHP’de değişim devam ediyor! İki il teşkilatı daha feshedildi! Tanımıyorum dedi, birlikte fotoğrafları çıktı! Adı-güzel ama kendisi yalancı PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı! Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu Karahasanoğlu'ndan 'mini etekli' rezalete sert tepki: Kirli zihniyet ilkokuldan itibaren aşılanıyor Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı Şampiyon yarış atının etini yediren firma at-eşek eti skandalıyla yine listede! Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı
Avrupa borsaları kayıpta

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa borsaları kayıpta

Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyası güveni, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 değer kaybederek 610,65 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 8.157,82, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 47.656,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 10.379,08 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 azalarak 24.128,98 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,26 yükselerek 1,17 oldu.

 

ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini dile getiren Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarma talimatı verdiğini söyledi.

Bölgeye yönelik gelişmeler, Avrupa borsalarında hafta boyunca satıcılı seyir izlenmesine yol açtı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyası güveni, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23