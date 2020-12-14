Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalarak 6.531,83 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 13.223,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37'lik artışla 5.527,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27'lik yükselişle 21.759,73 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,216 seviyelerinden işlem gördü.

Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ve AB arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini korudu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi konularda henüz anlaşma sağlanamazken, iki taraf pazar günü müzakereye devam etme kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bugün yaptığı açıklamada, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz erişim istiyorsa, oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, Almanya salgını kontrol altına almaya yönelik önlemleri 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırma kararı aldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Kovid-19 salgınında ikinci dalga ve ekonomideki yeni kısıtlamalar nedeniyle Alman ekonomisinde bir düşüş beklendiğini bildirdi.