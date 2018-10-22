THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları şirket verilerinin etkisiyle günü düşüşle bitirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 azalarak  359,74 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 azalarak 5.053,31 puana, İtalya'da  FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 düşerek 18.966,22 puandan günü tamamladı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,26 düşüşle 11.524,34  seviyesinden, İngiltere'de de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10’luk azalışla 7.042,80  seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 0,49’luk düşüşle  1,1458 seviyelerinde işlem görüyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
  1. Avro
  2. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığspor, Adana'da altın buldu
    1. Elazığspor, Adana'da altın buldu
    2. Merkel tüm dünyaya duyurdu!..
    3. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
    4. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    5. Erzurumsporlu Özer Hurmacı:..
    6. Çocuk sağlığı için gerekli vitamin ve..
    7. Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı
    8. Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe..
    9. Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    10. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    11. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    12. Filipinler'de muhalif senatörün..
    13. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    14. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    15. Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi..
    16. Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün..
    17. Trump: Yatırımları kaybetmek istemiyorum
    18. O polisten 80 milyona ders gibi..
    19. Alexis Sanchez'e yol göründü
    20. Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?