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Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

29 Ocak 2019 Salı 11:44
Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 354,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 azalışla 11.179,38 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 kazançla 6.781,73 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 4.884,17 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 9.049,75 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalışla 19.594,50 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması takip edilecek.

Analistler, İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde salt çoğunluğun sağlanmasının beklenmediğini ifade ederek, muhalefet partilerinin öncelikli amaçlarının, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:44
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