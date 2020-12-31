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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:46:01 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalışla 398 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 azalışla 6.464 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 5.567 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8,115 puanda bulunuyor.

Bugün, Almanya ve İtalya'da borsalar kapalı olacak.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,02 artışla 1,23 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin yılbaşı tatiline bugün başlaması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmiyle dalgalı bir görünümün sergilenmesinin beklendiği kaydetti.

Bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, İngiltere'de piyasalarda öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini, yarın ise tüm piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

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