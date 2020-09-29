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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:44:33 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.787 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 5.902 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.817 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.749 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.070 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1676'dan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

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