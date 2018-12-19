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Avrupa borsaları

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 341,14 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 10.753,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.711,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 4.763,13 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 artışla 8.773,45 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,36 yükselişle 18.902,69 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Brexit ve İtalya'nın bütçesine ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, bugün AB Komisyonu'nun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması halinde izlenecek yol haritasına ilişkin belgeyi yayımlaması ve İtalya’nın 2019 yılı bütçesi konusunda AB ile yaşadığı anlaşmazlığın son bulmasının beklendiğini bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
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