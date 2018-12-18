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Avrupa borsaları

18 Aralık 2018 Salı 11:30
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 azalışla 340,98 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,39 değer kaybıyla 10.730,37 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 kayıpla 6.741,94 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 4.778,60 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 azalışla 8.579,01 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 18.638,09 puanda seyrediyor.

Analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, azalan küresel risk iştahının da etkisiyle Avrupa piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının, piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:30
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

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