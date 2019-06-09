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Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması gereği ülkesinin ödemesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı şartlar iyileştirilene kadar ödememekle tehdit etti.

09 Haziran 2019 Pazar 17:02
Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile AB arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere'nin ödemesi gereken yaklaşık 44 milyar euroluk tazminatı hemen ödememe tehdidinde bulundu.

Theresa May'in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden istifasının ardından, bu görevler için aday olan isimler arasında favori gösterilen Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini ifade etti. "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyen Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

Donald Trump'tan destek geldi

Geçtiğimiz hafta İngiltere'yi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump da İngilizlere, AB'ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuş ve Boris Johnson'ın parti liderliği ve başbakanlık için mükemmel meziyetlere sahip olduğunu dile getirmişti. AB ile İngiltere arasında daha önce yapılan görüşmelerde, İngilizlerin aldığı Brexit kararının, AB'ye getireceği maddi yükün karşılanması için Londra'nın 44 milyar euro tazminat ödemesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Johnson, içinde bulunduğu kabinenin lideri ve partisinin genel başkanı Theresa May'in Brexit siyasetinden hoşnut olmadığı için, geçen yıl bu görevinden istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:02
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